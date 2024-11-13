Круглосуточный травмпункт откроют в Дубне
В новом лечебном корпусе больницы Дубны скоро откроют новый травмпункт. Он будет работать круглосуточно.
Экскурсию для главы городского округа Дубна Максима Тихомирова провел главный врач больницы Игорь Давронов.
«Здесь появятся также новые смотровые кабинеты, перевязочные, гипсовочная. Травмпункт обустроят на первом этаже нового лечебного корпуса», — отметил Максим Тихомиров.
Жители смогут сделать здесь рентген, МРТ и КТ. Специалисты уже заканчивают ремонтировать помещения для нового аппарата КТ. После этого пункт можно будет открывать.
«Будет все локально, сконцентрировано, свой штат, свой заведующий, свой персонал, который будет оказывать в травмпункте всю необходимую помощь, кроме госпитальной, где требуется операции. Но на амбулаторном этапе — практически всем — и детскому и взрослому населению», — сказал заместитель главного врача по медицинской части Дубненской больницы Александр Орлов.
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