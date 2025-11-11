Круглосуточный кабинет медицинского освидетельствования открыли в Дубне

На базе Дубненской больницы открыли круглосуточный кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ранее сотрудники Госавтоинспекции направляли потенциальных нарушителей в лечебные учреждения в Яхроме или Талдоме, а теперь они смогут определить состояние водителя, не выезжая из города.

В кабинете установили алкотестер, который определит состояние водителя, а также аппарат для выявления наркотических веществ в моче. Помещение оборудовали камерами видеонаблюдения.

«Наличие такого кабинета в городе существенно сократит временной интервал, как для оформления ДТП по квалификации с пострадавшими, где надо проводить исследования с водителями, так и для выявления грубых нарушений, когда водители находятся за рулем в состоянии опьянения. Исследования будем проводить теперь оперативно», — сказал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Дубна Денис Захарченко.

Медики Дубненско больницы уже прошли обучение и готовы приступить к работе.