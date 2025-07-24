Кровлю многоквартирного дома капитально отремонтируют в Воскресенске

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается в городском округе. Сотрудники подрядной организации приступили к ремонту кровли дома № 11а на Комсомольской улице в микрорайоне Лопатинский.

Генеральный директор предприятия «ГазТеплоСервис» Андрей Стряпунин рассказал, что специалисты также выполняют замену внутренних инженерных сетей. «Электрика полностью готова, приступаем к сантехнике. На данный момент выполнено 60 процентов работ от общего плана», — сообщил Андрей Стряпунин.

В рамках капитального ремонта крыши демонтировали старый кровельный материал, оборудовали вентиляционные каналы и выход на крышу, сделали утепление кровли. В ближайшее время рабочие выполнят стяжку. На данный момент на стройплощадке задействовано 13 человек. Завершить все работы планируют уже в следующем месяце.