Кровлю многоквартирного дома капитально отремонтируют в Воскресенске

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается в городском округе. Сотрудники подрядной организации приступили к ремонту кровли дома № 11а на Комсомольской улице в микрорайоне Лопатинский.
Генеральный директор предприятия «ГазТеплоСервис» Андрей Стряпунин рассказал, что специалисты также выполняют замену внутренних инженерных сетей. «Электрика полностью готова, приступаем к сантехнике. На данный момент выполнено 60 процентов работ от общего плана», — сообщил Андрей Стряпунин.
В рамках капитального ремонта крыши демонтировали старый кровельный материал, оборудовали вентиляционные каналы и выход на крышу, сделали утепление кровли. В ближайшее время рабочие выполнят стяжку. На данный момент на стройплощадке задействовано 13 человек. Завершить все работы планируют уже в следующем месяце.
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