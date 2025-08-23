Кровлю культурного центра в Дзержинском округа Люберцы обновят в августе

Работы по ремонту кровли культурно-эстетического центра в городе Дзержинский городского округа Люберцы вышли на финальную стадию. Все работы завершат до конца августа.

Директор центра Татьяна Кудрявцева сообщила, что капитального ремонта не было с момента постройки здания в 1965 году. Работы на объекте стартовали в середине июня.

Она отметила, что специалисты демонтировали старую кровлю, стропильную систему, утеплили чердак. Также заменили карниз, сделали софиты и установили водосток.

Новый сезон коллектив и посетители Культурно-эстетического центра встретят в обновленном здании.

Напомним, культурно-эстетический центр Дзержинского был открыт 14 сентября 1996 года. В нем располагается историко-краеведческая экспозиция, зал народных промыслов, студии художественного творчества.

Также в учреждении проходят выставки профессиональных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.