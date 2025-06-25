Кровлю и инженерные сети обновят в детской поликлинике в Люберцах

В здании детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства, построенном в 1986 году в Люберцах, продолжается капитальный ремонт. Сейчас рабочие обновляют крышу, усиливают перекрытия и перегородки, а также прокладывают инженерные сети.

Капитальный ремонт в учреждении проводят благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В итоге преобразится не только внешний облик здания, но и его функциональные возможности.

«Сейчас специалисты трудятся в левой части здания: меняют кровлю, усиливают перекрытия, прокладывают инженерные коммуникации, вентиляцию и электропроводку, а также устанавливают перегородки. Объем работ большой, поэтому до конца 2026 года подрядчик планирует завершить обновление левой части здания и приступить к правой», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что работы выполняют согласно утвержденного графика в два этапа. Завершить ремонт планируют в декабре 2027 года.