Кровлю детсада в поселке санатория Минобороны отремонтируют в Солнечногорске

Работы в поселке Министерства обороны выполнены на 70%. Ход ремонта 1 июня оценили глава округа Константин Михальков, депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Лариса Борисова и родители воспитанников детского сада.

Константин Михальков сообщил, что текущий ремонт продолжается второй год подряд. В прошлом году заменили системы отопления и электроснабжения, часть кровли и окон. Сейчас подрядчик работает над вторым этапом кровельных работ. Также в планах на сезон — установить три оставшихся окна.

«Здание построено еще в советское время и, конечно, нуждается в обновлении. Пока детский сад ждет включения в программу капитального ремонта, поэтапно приводим его в порядок за счет средств местного бюджета. Спасибо всем родителям за открытый разговор и конструктивные предложения. Будем и дальше работать вместе», — подчеркнул Константин Михальков.

Глава отметил, что обновление детского сада шло параллельно с модернизацией котельной и инженерных систем в поселке при участии «Газпром теплоэнерго Московская область». Это повысило надежность теплоснабжения, и отопительный сезон прошел без отключений.

Ремонт детского сада планируют продолжить и в следующем году. Он затронет потолки и стены, а также в перспективе — фасад здания.