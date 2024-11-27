Кровлю больницы в поселке Радовицкий под Шатурой отремонтируют к концу года

Ремонт кровли амбулатории в поселке Радовицкий должны завершить по графику до конца 2024 года. Рабочие укрепят каркас, утеплят чердак и уложат металлочерепицу.

Работы проводят в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Ремонтные работы проводятся как внутри, так и снаружи кровли. Будет произведено укрепление каркаса, укладка металлочерепицы и утепление чердачного помещения, что в свою очередь исключит возникновение протечек», — рассказала заместитель главного врача по хозяйственной части Анна Баранова.

Программа «Здоровье Подмосковья» — одна из старейших в области. Реализацию контролирует губернатор Андрей Воробьев. В ее рамках строят и ремонтируют медицинские учреждения, закупают оборудование и привлекают молодых специалистов.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».