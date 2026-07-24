Кровлю 3 домов в Дзержинском отремонтируют в Люберцах до конца лета

В Дзержинском продолжается масштабный ремонт кровли и фасадов. Работы ведутся в рамках краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта на 2026–2028 годы и охватывают сразу три многоквартирных дома.

Один из объектов расположен на улице Академика Жукова, дом 23а. Здесь меняют стропильную систему, ремонтируют выходы на крышу, а также обновляют систему наружного водостока.

«Дом у нас 1954 года постройки, перекрытия деревянные, крыша была в достаточно аварийном состоянии. В данный момент идет подготовка к ремонту чердачного помещения. В течение двух-трех недель, в зависимости от погодных условий, от поставки материала, будет завершена работа на данном объекте», — рассказал руководитель проекта Алексей Колыхалов.