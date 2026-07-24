Кровлю 3 домов в Дзержинском отремонтируют в Люберцах до конца лета
В Дзержинском продолжается масштабный ремонт кровли и фасадов. Работы ведутся в рамках краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта на 2026–2028 годы и охватывают сразу три многоквартирных дома.
Один из объектов расположен на улице Академика Жукова, дом 23а. Здесь меняют стропильную систему, ремонтируют выходы на крышу, а также обновляют систему наружного водостока.
«Дом у нас 1954 года постройки, перекрытия деревянные, крыша была в достаточно аварийном состоянии. В данный момент идет подготовка к ремонту чердачного помещения. В течение двух-трех недель, в зависимости от погодных условий, от поставки материала, будет завершена работа на данном объекте», — рассказал руководитель проекта Алексей Колыхалов.
Помимо стропил и водостоков, рабочие устанавливают снегозадерживающие элементы и утепляют чердачные помещения — это позволит жителям верхних этажей забыть о промерзании уже ближайшей зимой.
Аналогичные работы идут и на улице Лермонтова — в домах № 1 и № 2. Оба здания были построены еще в 1965 году, поэтому капитальный ремонт кровли для них особенно актуален. Бригады находятся на разных этапах работ, но конечная цель у всех одна — успеть до начала августа.
Таким образом, до конца лета кровли всех трех домов в Дзержинском будут полностью обновлены, а жители получат надежную защиту от непогоды на долгие годы вперед. Всего в программе 182 дома, в 22 работы уже завершены, а в 75 — еще ведутся.