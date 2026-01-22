Кровли домов в поселке Вешки очистили от снега в Мытищах

Бригада из пяти промышленных альпинистов быстро справилась с работой. Убрать весь снег удалось за один день.

Крыши в поселке Вешки имеют скатную конструкцию и не оборудованы ограждениями и снегозадерживающими элементами, что делает их особенно опасными для прохожих и самих работников.

Очистка кровель от снега и наледи является важной задачей для коммунальных служб в зимний период. Ежедневно в Мытищах проводится мониторинг состояния кровель и принимаются меры по их своевременной очистке.

Работы в поселке Вешки были проведены с особым вниманием к безопасности. Альпинисты использовали специальное оборудование и соблюдали все необходимые меры предосторожности. Это позволило не только качественно очистить крыши, но и избежать возможных травм и несчастных случаев. Теперь жители поселка могут передвигаться по улицам без опасений.