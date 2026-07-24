Кровли 134 домов обновят в рамках программы капремонта в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Муниципалитет традиционно входит в число лидеров Московской области по темпам выполнения работ.

С начала 2026 года капитальный ремонт завершили в 22 многоквартирных домах, еще на 75 объектах работы продолжаются. Всего до конца года в округе планируют обновить 182 дома.

Наибольшее внимание уделяется ремонту кровель — новые крыши появятся в 134 многоквартирных домах. В Дзержинском работы ведутся по адресам: улица Академика Жукова, дом 23А, улица Лермонтова, дома 1 и 2.

«На этих объектах меняют кровельное покрытие на оцинкованный металл, обновляют стропильную систему, обрабатывают деревянные конструкции защитными составами и утепляют чердачные перекрытия», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Завершить ремонт трех кровель в Дзержинском планируют в августе. Всего сейчас в муниципалитете обновляют еще 48 крыш.

Кроме того, в 25 многоквартирных домах проведут ремонт инженерных систем, в двух зданиях полностью восстановят фундаменты и подвальные помещения. Еще в девяти домах заменят 39 лифтов, а по девяти адресам выполнят техническое обследование.

Полный перечень домов, включенных в программу капитального ремонта, опубликован на официальном сайте городского округа Люберцы.