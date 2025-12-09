Кроссфит-фестиваль к пятилетию спортивного клуба прошел в Солнечногорске

В спортивном комплексе «Металлург» прошел кроссфит-фестиваль, который приурочили к пятилетнему юбилею местного спортивного клуба «V8». Члены клуба продемонстрировали свои силы, соревнуясь как в личном, так и в командном первенстве.

Программа праздника спорта включала три основных направления. Для участников индивидуального зачета задачей было выполнить за две минуты наибольшее число повторений в шести упражнениях: горизонтальные подтягивания, запрыгивания на коробку, отжимания, становая тяга, выпады и берпи. Командные соревнования проходили в формате эстафеты и кроссфит-лото, требующего выполнения комплексов упражнений на скорость.

«Эти соревнования наглядно демонстрируют растущий интерес наших жителей к функциональному многоборью и здоровому образу жизни. Мы выражаем признательность всем участникам за их спортивный дух и стремление к победе», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В завершении всех испытаний состоялось награждение. Победители и призеры получили памятные подарки, а каждому члену сообщества «V8» вручили благодарственные грамоты. Главным организатором этого спортивного события стала президент Федерации Функционального Многоборья Московской области, а также владелец клуба «V8», Анастасия Сайдашева.