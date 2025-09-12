Кросс пройдет в парке Жуковского 13 сентября

В субботу, 13 сентября, городской парк Жуковского распахнет свои двери для всех любителей активного отдыха и здорового образа жизни, предлагая насыщенную программу мероприятий «Парковый кросс».

Стартует мероприятие в 08:45 у медпункта с общей разминки «В ритме парка». Профессиональные инструкторы помогут разогреть мышцы и подготовиться к предстоящему состязанию. В 09:00 будет дан старт основному забегу «Скорость природы». Участники смогут испытать свои силы и выносливость, преодолевая маршрут, пролегающий по парковым аллеям и тропинкам.

После забега, с 10:00, посетители смогут окунуться в мир искусства. В медиацентре откроется выставка «Культурный код», демонстрирующая разнообразие творческих работ местных художников и мастеров. Одновременно с этим, в медиацентре будет организован кинопоказ.

В полдень на сцене парка начнется выступление танцевальных коллективов города. В 12:30 рядом со сценой начнутся мастер-классы для детей и взрослых. Участники смогут попробовать себя в различных видах творчества. Завершит программу выступление воздушных гимнастов студии «Нараяна», которое начнется в 13:00.