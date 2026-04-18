Кросс-полумарафон «Одинцово-2026» открыл беговой сезон в Подмосковье

Более 1500 участников вышли на старт кросс-полумарафона «Одинцово-2026», который прошел в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» и стал масштабным открытием бегового сезона в регионе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На торжественном открытии любителей бега приветствовала бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года и чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Коростелева. Она поделилась своими впечатлениями: «Сегодня мы приехали сюда с детьми, чтобы почувствовать атмосферу праздника и зарядиться эмоциями на предстоящий подготовительный летний сезон. Такие мероприятия дают чувство локтя: есть с кем потом обсудить, можно прочувствовать эти позитивные эмоции».

Взрослые спортсмены преодолели дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, а юные бегуны в возрасте от 4 до 11 лет участвовали в детских забегах на 500 метров. Все старты традиционно проходили в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Главной особенностью этого бегового события стал непростой рельеф трассы с разнообразным покрытием.

С результатами стартов можно ознакомиться на сайте [СУПЕРЛИГАМО.РФ](https://runningmr.ru/) и в сообществе в VK ([vk.com/runningmr](https://vk.com/runningmr)).

Далее 11 мая любители бега соберутся в Коломне, чтобы преодолеть дистанции Коломенского полумарафона «Летопись победы». Дубненский полумарафон «Большая Волга» в этом году будет ждать участников 20 июня. Финальным стартом бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» станет Серпуховский полумарафон «Золотой павлин», который состоится 25 июля.