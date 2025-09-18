Кросс по пересеченной местности прошел в Наро-Фоминске

Парк «Дубки» в Апрелевке стал местом притяжения для более чем 140 атлетов из 17 городов Подмосковья, принявших участие в первом легкоатлетическом кроссе по пересеченной местности. Мероприятие стало настоящим спортивным праздником, объединившим людей разных возрастов и уровней подготовки.

«Особую, теплую и дружескую атмосферу праздника создало то, что многие участники вышли на старт целыми семьями — от самых маленьких детей, делающих свои первые шаги в спорте, до опытных бегунов, за плечами которых не один марафон. Для каждого участника нашлась подходящая дистанция, позволяющая испытать свои силы и получить удовольствие от процесса» сообщили.

Юные спортсмены преодолевали километровую трассу. Любители бега, уверенные в своих силах, выбрали дистанцию 7,5 километров, а самые выносливые и подготовленные атлеты испытали себя на 15-километровой дистанции.

Всех участников угостили полевой кухней с горячей кашей и согревающим чаем. Участники делились впечатлениями о забеге, обменивались советами, фотографировались на память и строили планы на следующий забег.