«Кропотливая работа, но мы готовы». Какие дисциплины изучат «Герои Подмосковья»

Отбор на обучение в программе «Герои Подмосковья» прошли 70 человек. Среди них — герои России, генералы, выпускники воздушно-десантного училища, бойцы подмосковной 45-й бригады спецназа ВДВ.

Московская область — очень большой регион, отметил в беседе с 360.ru академический директор программы «Герои Подмосковья» Александр Даниш.

«Участники морально готовы, но у них еще чувствуется такой уровень неуверенности: „А как взяться за такую огромную область управления?“ Наша задача — снять этот барьер, показать, что маленькими шагами можно идти к большим результатам, и по полочкам разложить все области знаний. Это, конечно, кропотливая работа, но мы к этому готовы. Участники тоже. Надеемся, что все пройдет очень хорошо», — отметил Даниш.

Скоро у каждого появится личный наставник из числа депутатов, глав округов и представителей регионального правительства. Он покажет тонкости работы управленца на практике. Программу разработали преподаватели РАНХиГС, а обучение проходит на базе мастерской управления «Сенеж».

Участников ждут сначала лекции по госуправлению и экономике, а после — закрепление знаний на семинарах.

Программа «Герои Подмосковья» — это возможность получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере. Принять в ней участие могли ветераны СВО с высшим образованием и управленческим опытом.