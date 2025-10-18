На участие в программе «Герои Подмосковья» подали заявки 2 тысячи человек

Порядка двух тысяч кандидатов из Московской области и 456 — из других регионов отправили заявки для участия в программе «Герои Подмосковья». Стать слушателем мог любой участник боевых действий в СВО, имеющий высшее образование и управленческий опыт.

Для участия в программе необходимо было заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и очное собеседование с кадровыми аналитиками, членами правительства и главами органов местного самоуправления.

Финалистами стали 70 человек, в том числе Герой России, два генерала, офицеры элитных спецподразделений, выпускники Рязанского командного училища имени генерала Маргелова, десантники подмосковной 45-й бригады спецназначения ВДВ. Обучение стартовало в сентябре, участники прошли четыре очных модуля на базе мастерской управления «Сенеж».

Сейчас они проходят стажировку у своих наставников. Лучшие участники получат предложение о трудоустройстве или зачисление в кадровый резерв.