«Кристалл» станет участником всероссийских соревнований

Как подчеркнул тренер Юрий Бодров, этот успех — результат усилий всей команды. В «Кристалл» вошли юные спортсмены из Шаховской, Можайска, Лотошино, Волоколамска и Ржева.

Теперь шаховских хоккеистов ждет участие во всероссийских соревнованиях «Золотая шайба». На турнир съедутся 308 команд со всей России. С 27 по 29 января в поселке Селятино пройдет отборочный этап, где определятся 64 лучшие команды, которые отправятся на финал в Нижний Новгород.

Тренер Юрий Бодров вместе с двумя вратарями и 15 полевыми игроками представит «Кристалл» на отборочном этапе в полном составе.