Крестный ход ко Дню славянской письменности и культуры прошел в Дубне

Тематическое мероприятие, посвященное памяти святых Кирилла и Мефодия, организовали в Дубне. Участие в шествии приняли почти 500 школьников.

Крестный ход провели в двух частях города одновременно. Участники несли в руках портреты классиков русской словесности — писателей и поэтов, изображения славянских букв.

После они встретились в храме Рождества Иоанна Предтечи. Здесь прошел праздничный молебен в память о православных братьях-просветителях.

«Они были ревностными проповедниками веры Христовой и принесли на наши земли славянским народам Священное писание. А в дальнейшем — богослужебные тексты, которые помогли нам молиться, научили нас вере Христовой», — добавил настоятель храма великомученика Пантелеимона Леонид Салтыков.

Затем в храме состоялся небольшой концерт духовной музыки. Воспитанники хоровой школы мальчиков и детской школы искусств «Рапсодия» исполнили произведения Рахманинова, Чеснокова и Флегменко.