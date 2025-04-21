Крестный ход и Пасхальное богослужение прошли в Павловском Посаде

Светлое Христово Воскресение торжественно отметили в городском округе. В праздничных мероприятиях приняли участие сотни жителей и гостей Павловского Посада.

Празднование Пасхи началось с традиционного крестного хода по центральным улицам города. Участники шествия — священнослужители, прихожане, молодежные объединения, семьи с детьми — со светящимися лампадами и зажженными свечами прославляли Воскресение Христово. Духовные песнопения звучали под звон колоколов.

На Пасхальное богослужение верующие собрались в Казанском храме. Великая вечерняя и ночная литургия, посвященная Воскресению Христову, объединила всех в искренней молитве и благодарности за великое событие. Храм был украшен торжественными цветочными композициями. После службы прихожане освящали куличи, яйца и другие пасхальные угощения, которые по традиции принесли с собой.

По словам местных жителей, празднование Пасхи в Павловском Посаде прошло в особой атмосфере духовного единения. «Крестный ход — это особый трепетный момент. Он сплачивает нас, возвращает к нашим традициям и наполняет сердца светлой радостью», — отметила одна из участниц.

Праздник объединил людей самого разного возраста, напомнив том, что Пасха — это время глубокой духовности, надежды и тепла.