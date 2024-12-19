Крестный ход и молебен в честь Николая Чудотворца прошли в Можайске

Святой Николай Чудотворец является покровителем больных и бедных, а также путешественников и военных. Несмотря на то, что 19 декабря стало днем его смерти, на Руси этот день всегда считался большим и светлым праздником. Православные верят, что 19 декабря святой Николай спускается с неба на землю и помогает всем, кто в этом нуждается. Чтобы просить Николая Чудотворца о помощи, нужно обязательно поставить ему свечку в храме.

В торжествах участвовали духовенство, прихожане храмов, общественные деятели и жители Можайска. «Общая молитва сплотила всех нас. Это очень важно для сохранения духовных традиций», — подчеркнул глава городского округа Денис Мордвинцев.

В народе этот день еще называют Никола зимний. Наши предки верили, что нужно соблюдать ряд правил, чтобы не прогневить святого. В этот день нельзя брать и давать в долг, грустить и печалиться, ссориться и сквернословить.