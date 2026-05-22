Крестный ход и молебен к 795-летию города провели в Можайске

Крестный ход и молебен в честь 795-летия Можайска и дня Святителя Николая Чудотворца прошли 22 мая в городе. Утро началось с праздничной литургии в Никольском соборе.

Сразу после богослужения состоялся крестный ход: верующие пронесли резной образ Святителя по центральным улицам города. Шествие завершилось у подножия часовни, где расположен памятник Святителю Николаю. Здесь все собравшиеся отслужили молебен.

Поздравить жителей и гостей округа пришли глава Можайска Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников и благочинный Можайских церквей отец Иоанн. Глава муниципалитета пожелал, чтобы любовь, доброта и счастье не покидали ни один дом.

Отдельно прочитали молитву о возвращении всех защитников живыми и невредимыми домой. Выступающие подчеркнули символичность: Святитель Николай помог Можайску устоять перед лицом исторических испытаний, и сегодня вера остается нашей опорой.