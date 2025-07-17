Крестный ход до Свято-Троицкой Сергиевой лавры начался в Мытищах

У монумента Николаю II в Мытищах начался крестный ход в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского «От Государя к Преподобному». Участники отслужили молебен и отправились до Троице-Сергиевой лавры.

В процессе мужчины поочередно несли крест, знамя и главную икону. За ними следовали священнослужители, потом женщины. Колонну сопровождали автомобили.

В пути паломники запланировали остановки на время молитв и панихид у воинских памятников. Также пройдут богослужения в храмах, расположенных на маршруте следования.

С каждым годом количество участников растет. Общая протяженность маршрута составит 80 километров. Паломники преодолеют это расстояние за три дня.