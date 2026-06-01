Ферма «Лесмил» в Подмосковье расширит производство благодаря господдержке

Крестьянско-фермерское хозяйство «ЛЕСМИЛ», расположенное в городском округе Шатура, присоединилось к программе поддержки агробизнеса «Подмосковные 10 гектаров». В рамках этой инициативы предприятие получило в безвозмездное пользование земельный надел площадью 10 гектаров. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Участок будет использован для развития растениеводства, в частности для выращивания овощных культур закрытого грунта. В планах хозяйства — строительство современных теплиц для круглогодичного производства огурцов и помидоров.

Программа «Подмосковные 10 гектаров» была запущена по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева четыре года назад. Ее цель — вовлечь неиспользуемые сельскохозяйственные земли в активный оборот и оказать поддержку фермерам.

Механизм предоставления помощи прост: аграрные предприятия могут получить земельные участки в безвозмездное пользование сроком до шести лет. Это позволяет хозяйствам минимизировать первоначальные затраты и направить ресурсы на развитие производства.

Для участия в программе заявитель должен соответствовать трем ключевым критериям: быть зарегистрированным на территории Подмосковья, подтвердить отсутствие задолженностей по налогам и обязательным платежам, а также продемонстрировать готовность к достижению показателей эффективности использования участка в первый год работы.