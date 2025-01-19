Крещенские купания прошли в разных микрорайонах в Химках

В эту ночь жители Химок смогли окунуться в воду в семи оборудованных купелях. Их подготовили в округе специально к Крещению.

Центральной площадкой стала локация у стадиона «Арена Химки». Тут обустроили три купели, в том числе одну с подогревом. Работала передвижная баня с вениками.

На площадке побывали депутат Мособлдумы Владисав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальные депутаты Владимир Герасимов, Инна Монастырская, Николай Томашов, Владимир Суслов и лидеры Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и Олеся Климачева.

«Поздравляю всех с этим светлым праздником. Мира, взаимопонимания и благополучия вам и вашим семьям! Пусть крещенская вода принесет очищение и укрепление духа, а вера наполнит сердца светом, надеждой и любовью», — сказал Сергей Малиновский.

Другие купели были открыты в Левобережном, Сходне, Подрезкове, Луневе и Кутузовском. Верующих угощали чаем со сладостями, им раздавали полотенца и халаты. К местам купания курсировали дополнительные автобусы.