Крещенские купания пройдут в парках Подольска в ночь на 19 января

Свыше 20 бесплатных мероприятий организуют в парках Подольска на этой неделе. Жители смогут поучаствовать в мастер-классе по фигурному катанию и окунуться в ледяную прорубь.
В парке Талалихина и Детском парке микрорайона Климовск для посетителей продолжают работать катки. Областное мероприятие «Ледяное искусство» с мастер-классом по фигурному катанию состоится там 18 января днем. Воспитанники спортивной школы «Витязь» продемонстрируют зрителям свое мастерство. Помимо этого, организаторы подготовили для гостей парка тематические фотовыставки, игры, викторины и другие культурные мероприятия, на которых расскажут об истории праздника. Участие могут приять посетители с детьми старше трех лет.
А в ночь с субботы на воскресенье горожане и гости Подольска отметят Крещение Господне. В парке Талалихина и Детском парке пройдет традиционное купание в купелях. Там организуют пункты, где можно будет переодеться и угоститься чаем со сладостями. Мероприятие могут посетить гости парка в возрасте старше семи лет.
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