Крещенские купания пройдут в Химках

Праздничные мероприятия будут проходить в ночь с 18 на 19 января. Для купаний оборудуют шесть площадок по всему округу.

Центральной локацией традиционно станет территория у «Арены Химки». Там установят мужскую, женскую и теплую купели, праздничные декорации и утепленные раздевалки. Мероприятия начнутся в 22:00 и продлятся до 03:00.

Купели оборудуют и в других районах: в Левобережном (зона отдыха «Экоберег»), в Сходне (парк «Лукоморье»), в Подрезкове (возле Храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских), в поселении Луневское (у двух храмов) и в Кутузовском (на территории Церкви Алексия Митрополита Московского).

Вблизи всех купелей будут дежурить бригады скорой помощи. За безопасностью проследят медицинские работники, спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.

Организаторы напоминают, что купаться можно только в специально отведенных местах. Окунаться в прорубь рекомендуется только здоровым людям, которые предварительно закаляли организм.