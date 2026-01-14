Крещенские купания пройдут в 6 локациях в Богородском округе

Впереди — один из самых значимых праздников Православной Церкви, который отмечается 19 января — Крещение Господне, или Богоявление. Это не только религиозный праздник, но и время для духовного обновления и очищения.

В ночь с 18 на 19 января многие присоединятся к давней традиции — крещенским купаниям. Однако, даже в эту праздничную ночь не стоит забывать о мерах безопасности при купании.

Окунаться можно только в специально оборудованных прорубях, где дежурят спасатели и медики. На территории Богородского округа накануне праздника будут подготовлены места Крещенских купаний при храмах, а также будут установлены купели рядом с водоемами. Всего — шесть локаций:

— город Ногинск, улица Рабочая дом 16А, Богоявленский собор, купель на территории собора

— деревня Ивашево, купание в купели- бассейн при Троицком храме

— город Старая Купавна, купель река Купавинка, открытый водоем, на месте для всех участников — печенье с горячим чаем.

— Покровский храм село Воскресенское, дом 38А.

— село Кудиново, улица Школьная, Покровский храм.

— город Электроугли, открытый водоем, Каменский пруд. На месте — для всех участников печенье с горячим чаем.

В минувшем году почти 3 000 жителей Богородского округа приняли участие в праздновании Крещения.