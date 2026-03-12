Креативный сектор экономики Подмосковья заработал свыше 350 млрд рублей за год

В Московской области по итогам 2025 года зарегистрировали впечатляющие показатели развития креативного сектора экономики. Совокупная выручка компаний, работающих в этом направлении, превысила 350 миллиардов рублей.

Сегодня в этой сфере работают более 60 тысяч подмосковных компаний: НПХ, мода, дизайн, музыка, кино, архитектура и другие. Это не только крупные предприятия, но и малый бизнес и самозанятые.

Всего в регионе сегодня насчитывают свыше 60 тысяч предприятий, представляющих 16 различных направлений: от информационных технологий и кинопроизводства до модной индустрии и гастрономии.

Важнейшим событием минувшего года для творческого предпринимательства стало вступление в силу регионального закона о креативных индустриях. Документ сформировал прозрачные и понятные правила работы, заложив прочную нормативную основу для дальнейшего развития этой сферы как полноправного сегмента экономики.

Для поддержки предприятий креативного сектора в Подмосковье действует целый комплекс мер. Представители индустрии могут воспользоваться льготными займами до пяти миллионов рублей по ставке от 7% годовых, которые предоставляет региональный фонд микрофинансирования.

Также для них доступны льготные условия при получении услуг в центре поддержки предпринимательства и региональном центре инжиниринга, участие в выставках и ярмарках в рамках программы «100% Подмосковье», а также обучающие мероприятия и семинары.

Получить подробную информацию о действующих механизмах поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

Работу по развитию предпринимательства проводят по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».