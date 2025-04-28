28 апреля 2025 12:21 Кражу кофе и масла пресекли в магазине в Балашихе Фото: Главное управление Росгвардии по Московской области
Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемого в краже партии кофейных напитков и сливочного масла из охраняемого магазина в Балашихе. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Орехово-Зуева.
Мужчина собрал товары и, минуя кассу, попытался скрыться в толпе. Однако сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие по сигналу тревоги, задержали его. В настоящее время нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее подмосковные росгвардейцы
задержали находившегося в федеральном розыске мужчину. Он зашел на территорию образовательного учреждения в состоянии алкогольного опьянения.
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