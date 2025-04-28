Кражу кофе и масла пресекли в магазине в Балашихе

Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемого в краже партии кофейных напитков и сливочного масла из охраняемого магазина в Балашихе. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Орехово-Зуева.

Мужчина собрал товары и, минуя кассу, попытался скрыться в толпе. Однако сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие по сигналу тревоги, задержали его. В настоящее время нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину. Он зашел на территорию образовательного учреждения в состоянии алкогольного опьянения.