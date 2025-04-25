Подмосковные росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Сотрудники щелковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Подмосковья задержали скрывавшегося от правосудия 26-летнего гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе силовой структуры.

Тревожная кнопка сигнализации сработала в школе на улице Нахимова во Фрязино. Выяснилось, что на территорию образовательного учреждения зашел пьяный мужчина с бутылкой спиртного в руках. Требования охранника покинуть объект он проигнорировал, а вместо того, чтобы уйти, лег на газон.

Росгвардейцы задержали нарушителя, однако он не смог понятно объяснить причину своих действий. После чего мужчину доставили в полицию.

Уже в отделении сотрудники установили, что приезжий из ближнего зарубежья с начала 2025 года находился в федеральном розыске за кражу.