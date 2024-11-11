Красногорская компания разработала линейку стабилизаторов для мороженого

Предприятие «Союзснаб» запустило инновационную линейку компонентов для сладкого лакомства. Эта разработка открывает новые перспективы для производителей и позволит им создавать продукты высокого качества.

Высоководные моноглицериды из рапсового масла очень важны для создания основной характеристики качества мороженого — взбитости. Благодаря им в течение срока годности продукта сохраняется структура пены.

Ученые в результате проведенных исследований выяснили, что стабилизаторы из рапсового масла превосходят по своим свойствам традиционные низководные моноглицериды из пальмового масла.

Специалисты краснгорской компании запустили собственное производство высоководных моноглицеридов из рапсового масла. Такую возможность предоставила новейшая автоматизированная технология.

Теперь производители мороженого смогут выпускать продукты с насыщенным вкусом, идеальной текстурой и нежной консистенцией, что повысит их конкурентоспособность на рынке.

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