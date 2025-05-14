Красковский карьер в Люберцах благоустроят в случае победы в голосовании

Красковский карьер является одной из шести локаций в городском округе Люберцы, которые представлены на всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. В случае победы территорию могут обустроить в 2026 году.

Карьер площадью пять гектаров находится вблизи поселка Красково. Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что если большинство жителей Люберец проголосуют за этот объект, на территории создадут тематический парк, обустроят набережную и зону отдыха, а также установят освещение.

Среди других локаций, представленных на голосование городским округом Люберцы, — Каштановая аллея в Октябрьском; сквер «Аллея Мира»; набережная Кореневского пруда; сквер Победы в Малаховке; береговая линия пруда Шевченко.

Жители Люберец могут проголосовать на федеральном портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у волонтеров. Голосование завершится 12 июня. Территория, получившая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2026 году в первоочередном порядке.