Краеведы Одинцова исследовали окрестности санатория имени Герцена

Группа из 15 человек отправилась в пеший маршрут. Экспедиция прошла по территории, богатой как природными, так и историческими памятниками. Краеведы смогли увидеть долину Москвы-реки, а также уникальные известняковые обнажения, возраст которых превышает 300 миллионов лет. Геологические пласты представляют особый интерес для специалистов, поскольку относятся к древнейшим этапам формирования региона.

Одной из ключевых точек маршрута стали Васильевские каменоломни. Именно здесь в XIX веке добывался камень, использованный при строительстве Храма Христа Спасителя в Москве. Участники похода смогли не только осмотреть сохранившиеся выработки, но и узнать об особенностях добычи и транспортировки строительного материала в ту эпоху.

Особый интерес вызвало посещение территории, где в детские годы жил выдающийся русский мыслитель и публицист Александр Герцен. Завершением маршрута стало знакомство с Васильевским замком князей Щербатовых — архитектурным памятником, сохранившим атмосферу ушедшей эпохи.