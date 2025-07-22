Краеведческий забег ко Дню города прошел в Одинцове

17 июля 1957 года поселок Одинцово официально получил статус города. Этот исторический документ обнаружили местные краеведы лишь четыре года назад — с тех пор день рождения округа стали отмечать символическими забегами.

В этом году дистанция краеведческого забега составила пять километров, причем для новичков предусмотрели более легкие условия — они могли пройти маршрут пешком или сократить путь вдвое.

«Мы решили ежегодно проводить забег, совмещенный с палеонтологическими и краеведческими выставками. У нас даже есть самовары для горячего чая. Зарегистрировалось около 50 участников, и для каждого это своеобразная контрольная работа», — рассказал методист первой категории Одинцовского молодежного центра Андрей Ткачук.

Среди участников много тех, кто не пропускает ни одного краеведческого забега. Юлия Аникеева считает, что эта добрая традиция помогает лучше узнать историю родного края. Девушка хорошо подготовилась, и даже дождь не стал помехой. «Мы активные участники краеведческого сообщества, и наши дети тоже интересуются этим. Часто приходим к Антону Кузнецову, показываем свои палеонтологические находки и консультируемся. Это действительно увлекательно», — поделилась впечатлениями участница.

На финише все участники праздника получили памятные подарки, а также угостились горячим чаем из самовара.