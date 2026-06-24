Краеведческий поход по долине реки Вяземка пройдет в Одинцовском округе 27 июня

27 июня в Одинцовском округе запланирован краеведческий поход по долине реки Вяземка. Участники пройдут маршрут протяженностью около восьми километров и посетят природные и исторические объекты.

Маршрут пройдет по территории, где расположены долины Малой Вяземки, Большой Вяземки и основной реки Вяземка. Путь рассчитан примерно на пять часов с учетом остановок для осмотра ключевых точек. Участники познакомятся с особенностями ландшафта, сформированного ледниковыми процессами и древними водными потоками.

Во время перехода группа посетит ледниковые останцы и места, связанные с геологической историей региона. Также запланирован осмотр славянских курганов XI–XIII веков и укреплений времен 1941 года, включая окопы и орудийный капонир.

«Маршрут был организован по многочисленным просьбам наших единомышленников. Он проходит по красивым местам. Долины рек поражают разнообразием ландшафта, сформированного в древности ледниковыми явлениями и постледниковыми потоками», — сказал руководитель краеведческого общества Антон Кузнецов.

Организаторы рекомендуют участникам подготовиться к длительному переходу. С собой предлагают взять туристическую одежду и обувь, дождевик, трекинговые палки, репеллент, рюкзак с едой и термосом, а также туристическое сидение и технику для фото и видео.

Сбор группы назначен на 10:30 в поселке Назарьево. Точка начала маршрута расположена по координатам 55.672527, 37.038391. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 926 101-01-96.