Краеведческая экскурсия для школьников прошла в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф провели краеведческую экскурсию для школьников «Имя Кагана на Воскресенской земле». Мероприятие посвятили 155-летнему юбилею со дня рождения выдающегося медика.

Борис Каган — первый профессиональный врач Воскресенска, его имя носит улица Новлянского микрорайона.

Во время экскурсии пятиклассники прошли к старому зданию кривякинской лечебницы и ознакомились с мемориальной доской, посвященной врачу. Учреждение, построенное владельцами усадеб Кривякино и Спасское Андреем Ливеном и Сергеем Орловым — Давыдовым, открыли в 1891 году.

Также ребята осмотрели памятник Борису Кагану работы скульптора из Воскресенска Анатолия Пинегина. Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала собравшимся о вкладе выдающегося доктора в развитие местной медицины.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках проекта «Пешком в историю».