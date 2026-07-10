Краеведа Лилию Волкову поздравили с днем рождения в Можайске

Почетного гражданина Можайска, известного краеведа и общественного деятеля Лилию Петровну Волкову поздравили с днем рождения 9 июля. Именинницу навестили председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, депутат Совета, председатель Совета ветеранов Нина Истратова и начальник управления по организационным и общим вопросам Татьяна Кононенко.

Они передали поздравления от имени главы округа Дениса Мордвинцева.

Лилия Петровна Волкова родилась в Татарстане, в многодетной русской семье на берегу Камы. В Можайске живет уже более 60 лет, и считает его своей второй родиной. Ее педагогический стаж в школах округа составляет 17 лет, также она работала директором Дома пионеров и заведующей отделом культуры исполкома Горсовета.

В 2016 году Лилии Петровне присвоили звание «Почетный гражданин города Можайска». Она является членом Союза журналистов Подмосковья, председателем Можайской ассоциации жертв политических репрессий, входит в Президиум Совета ветеранов Можайского округа.

Лилия Волкова — автор многих краеведческих трудов. Среди ее известных книг — «Седой Можай», «Моряки земли Можайской». Книга «Они родом не из детства — из войны», посвященная 70-летию Победы, удостоена губернаторской премии «Наше Подмосковье». К 80-летию Великой Победы вышла новая книга «Время не властно над памятью. Пока помнят живые», автором проекта и составителем которой она выступила. Именинница продолжает активно работать, собирая материалы для новых книг.