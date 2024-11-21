Краевед Вадим Никонов презентовал историческую книгу в Воскресенске

Во дворце культуры «Химик» городского округа Воскресенск состоялась презентация седьмой книги Вадима Никонова «За Христа претерпевшие». В ее основу легли архивные документы, связанные с политическим гонениями на церковь в период 1920–1950 годов.

Как рассказал историк, краевед и педагог Вадим Никонов, первые его книги были о Раменской и Бронницкой земле, а сейчас о Воскресенске.

«Если говорить высоким штилем мы восполняем историю Отечества, дополняя ее большим пластом церковной истории. А в духовном плане — мы это делаем для себя», — подчеркнул он.

Путь героев книги для читателей может стать примером духовной стойкости, силы и непоколебимой веры.

«Неслучайно один из древних мыслителей говорил, что кровь мучеников — это семя церкви. Действительно много людей подверглись гонению, страданию. Для чего? Они не были предателями родины, уголовниками, они были простыми людьми, которые ходили в храм», — отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Седьмой том исторического проекта «За Христа претерпевшие» автор посвятил событиям, происходившим в Ашитковской волости. Речь идет не только о причисленных к лику святых мучениках, но и о рядовых сотрудниках храмов, членов церковных советов, активных прихожанах, которые пострадали за исповедание своей веры.

«Когда только начиналось прославление памяти новомучеников, мало кто себе мог представить количество репрессированных священнослужителей. В Воскресенске много, и по Подмосковью много — это говорит о том, что это были настоящие священники, которые не предали свою веру, а сохранили для нас память о Христе и православии», — подчеркнул игумен Никодим благочинный 1-го Раменского благочиннического округа.