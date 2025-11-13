Краевед из Воскресенска стала лауреатом международного конкурса
Руководитель отдела краеведения МУК «Воскресенская централизованная библиотечная система» Елена Юрова стала лауреатом III степени VII Международного конкурса краеведов, работающих с молодежью. Торжественная церемония награждения состоялась в Доме Российского исторического общества.
Награды победителям вручил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«Наш выдающийся соотечественник, ученый Дмитрий Лихачев как‑то назвал краеведение замечательной школой воспитания гражданственности. Это действительно так, ведь интерес к истории населенного пункта, региона, где человек родился и вырос, постепенно перерастает в более широкую увлеченность к отечественной истории и закладывает надежный и твердый фундамент патриотизма. В течение уже нескольких лет Российское историческое общество и фонд „История Отечества“ объединяют вокруг себя самых талантливых и неравнодушных краеведов, работающих с молодежью», — подчеркнул Сергей Нарышкин.
В 2025 году конкурс краеведов привлек более 600 участников из 85 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Молдова и Республики Казахстан. По итогам конкурсного отбора определены победители в каждом федеральном округе, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Награда Елены Юровой является достойным подтверждением большого труда в области краеведения Воскресенского края и в деле сохранения и популяризации истории малой Родины.