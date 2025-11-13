Краевед из Воскресенска стала лауреатом международного конкурса

«Наш выдающийся соотечественник, ученый Дмитрий Лихачев как‑то назвал краеведение замечательной школой воспитания гражданственности. Это действительно так, ведь интерес к истории населенного пункта, региона, где человек родился и вырос, постепенно перерастает в более широкую увлеченность к отечественной истории и закладывает надежный и твердый фундамент патриотизма. В течение уже нескольких лет Российское историческое общество и фонд „История Отечества“ объединяют вокруг себя самых талантливых и неравнодушных краеведов, работающих с молодежью», — подчеркнул Сергей Нарышкин.

В 2025 году конкурс краеведов привлек более 600 участников из 85 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Молдова и Республики Казахстан. По итогам конкурсного отбора определены победители в каждом федеральном округе, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Награда Елены Юровой является достойным подтверждением большого труда в области краеведения Воскресенского края и в деле сохранения и популяризации истории малой Родины.