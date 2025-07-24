Краевед из Пушкино стала спикером форума семей и традиционных ценностей в Чите

Краевед и аттестованный гид по Подмосковью Ольга Соловьева из городского округа Пушкинский выступила на межрегиональном форуме «Моя Земля — моя семья», посвященном традиционным ценностям. Мероприятие прошло в Чите.

Форум объединил семьи Забайкальского края, экспертов и федеральных спикеров. На сессии по развитию внутреннего туризма Ольга рассказала собравшимся о том, как пробудить у молодежи интерес к истории родного края.

В Пушкино краевед создала необычные экскурсионные маршруты, которые переносят участников в прошлое и позволяют им почувствовать атмосферу разных эпох. А к вековому юбилею города Ольга Соловьева выпустила книгу «Пушкино: прогулки по столетнему городу». В этом путеводителе автор собрала эксклюзивные городские истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что он принял участие в совещании по подготовке кадров для туризма и гостеприимства.