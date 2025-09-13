Котельные в Истре переведут под контроль искусственного интеллекта

Администрация муниципального округа Истра вместе с Правительством региона разработала уже шесть проектов с использованием нейросети в сферах ЖКХ, управления имуществом, энергетики, транспорта и благоустройства территорий. Благодаря искусственному интеллекту можно сэкономить время, уменьшить затраты и облегчить работу.

Одним из проектов стала автоматическая система контроля за производством теплоэнергии. Она подходит для телефонов, планшетов и других устройств. Программа выявляет появляющиеся проблемы в работе котельных, сообщает о них, а еще управляет всеми данными и следит за расходами газа. Это уменьшит финансовые потери на 15-20% и сэкономит до 10% топлива.

Еще один проект касается СМС-оповещений абонентов МУП «Истринская теплосеть» о регулярных и аварийных вмешательствах, изменениях в работе водоснабжения и водоотведения. Это сбросит часть нагрузки с ЕДДС и других диспетчерских служб. При этом система безопасна и защищает личные данные абонента. Информировать через сообщения будут анонимно по защищенному каналу связи.