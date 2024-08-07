Около 30 километров новых теплосетей проложат в Солнечногорске к концу года

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Котельные и теплосети Солнечногорска подготовят к отопительному сезону. К концу года в порядок приведут четыре котельные и заменят около 30 километров теплосетей.

Штаб по теплоснабжению провели в администрации Солнечногорска. Представители подрядных организаций доложили о ходе работ на котельных и теплосетях муниципалитета. Одна из главных тем встречи — выполнение программы обновления котельных и теплосетей, которая реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Всего в Солнечногорске до конца 2024 года планируют построить около 30 километров новых теплосетей, обновить котельные в деревне Лыткино, поселке Менделеево, микрорайонах Выстрел и Стекольный завод.

Так, на котельной в микрорайоне Выстрел установили четыре новых отопительных котла и на 70% выполнили монтаж основного коллектора. В поселке Менделеево отремонтировали обмуровку водогрейного котла, заменили 400 метров труб системы горячего водоснабжения.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На котельной в деревне Голубое успешно провели испытание тепломеханического оборудования. В деревню Лыткино ожидается поставка трех твердотопливных котла и насосного оборудования.

На котельной микрорайона Стекольный завод закладывают фундамент для нового котла и дымовой трубы, залили полы под химводоподготовку. На объекте сейчас работают два котла. Впереди настройка оборудования и опрессовка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что проблемную котельную в Климовске реконструируют к зиме.

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