Котельные и теплосети модернизируют в Подольске

В округе капитально обновят более 29 километров тепловых сетей, 15 котельных и 20 объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом рассказал глава Подольска Григорий Артамонов на рабочей встрече с профильными специалистами.

В ходе обсуждения единого городского плана развития инженерной инфраструктуры на текущий год руководитель муниципалитета отметил, что продолжится системная работа по модернизации водоснабжения и водоотведения. В этом году в реализации будут более 20 объектов, включая те, к которым приступили в 2025 году. Также специалисты ведут разработку схемы модернизации ливневой канализации всего городского округа.

Отдельно на встрече рассмотрели подготовку к отопительному сезону 2026–2027 года. Все ключевые этапы определены по срокам, паспорт готовности городского округа власти планируют получить до 15 октября. Эти задачи остаются приоритетными и находятся на постоянном контроле.