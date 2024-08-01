Котельную в ЖК «Томилино парк» в Люберцах достроят в 2024 году

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил стройплощадку новой котельной в жилом комплексе «Томилино парк» в поселке Мирный. Ее достроят к концу года, чтобы предотвратить перебои в подаче отопления и горячей воды.

Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой порядка 20 тысяч жителей из 17 новостроек и 28 запланированных к строительству жилых домов. Также к ней подключат два социальных объекта.

«Прошлой зимой от ряда жителей этого микрорайона мы получали обращения на ненормативную температуру в квартирах. Поэтому было принято решение о строительстве новой котельной мощностью 70 мегаватт», — рассказал Волков.

Котлы уже доставили в округ, сейчас специалисты монтируют трубу. В ноябре строители приступят к пуско-наладочным работам, подключат новую котельную до конца года. А пока на время работ на старой котельной установили дополнительный котел, чтобы обеспечить жителей теплом в начале отопительного сезона.

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