Котельную на Железнодорожной улице в Подольске отремонтировали после утечки

Котельную на Железнодорожной улице в Подольске отремонтировали после того, как обнаружили утечку. Специалисты оперативно локализовали повреждение, при этом параметры отопления удалось сохранить.

Специалисты приняли решение локализовать утечку без отключения отопления в 15 многоквартирных домах и нескольких социальных объектах. Для этого котельная имеет достаточный ресурс мощности.

Жителей проинформировали о ремонте через чаты и социальные сети, включая «Карту работ коммунальных и аварийных служб», обновляющуюся в режиме реального времени.

Ремонт провели с 12:30 до 17:30. В домах на улицах Филиппова и Молодежная комнатная температура не упала.

Жителей просят следить за информацией на официальных ресурсах. Все данные публикуются в социальных сетях городского округа Подольск.

По всем вопросам можно обратиться в Единую диспетчерскую служба: 8 (495) 663-99-99.

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