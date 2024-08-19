Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске обновят к 15 сентября

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Котельную «Выстрел» модернизируют к новому отопительному периоду. На объекте уже завершили трубную развязку и завезли оборудование для химводоподготовки. Все работы планируют закончить к 15 сентября.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, директор Дома культуры «Выстрел» Владимир Дацюк и местные жители посмотрели, как идут работы на котельной.

В ближайшие дни специалисты приступят к монтажу насосного оборудования и ремонту двух резервных котлов.

«Ежедневно держу ход работ на личном контроле. В данный момент есть небольшое отставание по поставке электрического оборудования, но это не повлияет на общий ход работ. Мы уже направили нашу группу на завод в Смоленскую область, чтобы ускорить процесс», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Котельная будет готова к запуску отопления в дома к 15 сентября.

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