«Нуждаются в пристальном внимании». Воробьев — о подготовке жилых домов Подмосковья к осени

Воробьев: жилые дома Подмосковья подготовят к осени с особым вниманием

Фото: Медиасток.рф

Системы электроснабжения и отопления улучшат в Подмосковье в этом году.  В регионе реализуют федеральные и региональные проекты, о которых на заседании правительства рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Потребление электричества увеличивается в Подмосковье ежегодно. Для качественного обеспечения жителей ресурсами в регионе реализуют федеральную программу по усилению питающих центров и модернизации сетей. Работы будут проводить «Россети» и «Мособлэнерго».

Жители также почувствуют изменения в части отопления. За динамикой ремонта сетей следят представители прокуратуры и контролирующих органов. С особым вниманием подходят к подготовке многоквартирных и ветхих домов.

«Осень на носу, и все наши теплотрассы, темп работ и муниципалитеты нуждаются в очень пристальном внимании», — отметил губернатор.

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