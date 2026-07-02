Котельную в микрорайоне Венюково модернизируют в Чехове

В микрорайоне Венюково в Чехове завершается реконструкция котельной № 4 — одной из трех крупнейших в округе. Специалисты вышли на финишную прямую: начали проводить пуско-наладочные работы и кардинально обновлять энергетическую инфраструктуру объекта.

Заместитель директора подрядной организации Алексей Колясников сообщил, что рабочие демонтируют последние изношенные насосы и заменяют их современным оборудованием с теплообменниками. Это гарантирует надежную подачу горячей воды для жителей. Параллельно уже запущена автоматика системы холодного водоснабжения.

В ближайшие дни объект переведут на новую, более устойчивую схему электроснабжения. Для этого смонтировали свежие кабельные линии и два независимых вводно-распределительных устройства. Это исключит перебои и скачки напряжения.

После финиша внутренней отделки в здании оборудуют современное автоматизированное рабочее место. Программно-аппаратный комплекс позволит в реальном времени отслеживать и управлять технологическими циклами, а также передавать данные в диспетчерскую и региональное министерство энергетики.

Котельная № 4, введенная в строй в 1988 году, ни разу не капитально ремонтировалась. Она снабжает теплом и горячей водой 44 многоквартирных дома, школу, четыре детских сада и поликлинику. Модернизация стартовала по государственной программе Московской области.

На объекте установили четыре новых котла, успешно отработавших прошлый отопительный сезон. Полностью заменили систему химической водоподготовки, обновили газопроводы, теплообменники, насосы, шкафы управления и электрику. Готовность объекта оценивается в 90 процентов. Реконструкцию планируют завершить к середине июля, ввести в эксплуатацию — до 1 августа.

В рамках программы до 2030 года в округе предстоит капремонт и строительство 39 объектов водо- и теплоснабжения. На первом этапе модернизировали три котельные, начали ремонт еще 12 объектов и обновили шесть участков теплосетей. Второй этап предполагает реконструкцию 10 центральных тепловых пунктов, двух котельных и возведение четырех новых блочно-модульных объектов.