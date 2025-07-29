Котельную в микрорайоне Юбилейный в Королеве модернизируют без отключения

Пресс-служба администрации городского округа Королев
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

В Королеве капитально ремонтируют одну из самых крупных котельных города, которая обеспечивает теплом и горячей водой потребителей микрорайона Юбилейный. Всего к котельной подключено 90 многоквартирных домов, 18 социальных объектов и около 20 тысяч жителей.

Котельная № 3,3А была введена в эксплуатацию в 1985 году. Объект крайне важен для города, поэтому здесь проводят не просто обновление, а полную реконструкцию с заменой всего устаревшего за 40 лет эксплуатации оборудования.

Специалисты уже перенесли существующие коммуникации и приступили к демонтажу старого оборудования — фильтров, участков питающих водоводов, газоходов. Ведется монтаж дренажной системы котельной, подготовка площадки для монтажа новой дымовой трубы, монтаж нового газопровода и устройство газорегуляторного пункта.

Пресс-служба администрации городского округа Королев
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

Отметим, до конца 2025 года на котельной установят два новых мощных котла российского производства и завершат монтаж дымовой трубы. Продолжатся работы в 2026 году. По итогу к концу следующего года в микрорайоне появится практически новый источник теплоснабжения.

Все работы проводятся без остановки производственного процесса котельной, то есть на подачу ресурса жителям в отопительный период реконструкция котельной не повлияет.

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