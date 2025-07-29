Котельную в микрорайоне Юбилейный в Королеве модернизируют без отключения

В Королеве капитально ремонтируют одну из самых крупных котельных города, которая обеспечивает теплом и горячей водой потребителей микрорайона Юбилейный. Всего к котельной подключено 90 многоквартирных домов, 18 социальных объектов и около 20 тысяч жителей.

Котельная № 3,3А была введена в эксплуатацию в 1985 году. Объект крайне важен для города, поэтому здесь проводят не просто обновление, а полную реконструкцию с заменой всего устаревшего за 40 лет эксплуатации оборудования.

Специалисты уже перенесли существующие коммуникации и приступили к демонтажу старого оборудования — фильтров, участков питающих водоводов, газоходов. Ведется монтаж дренажной системы котельной, подготовка площадки для монтажа новой дымовой трубы, монтаж нового газопровода и устройство газорегуляторного пункта.