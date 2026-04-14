Котельную в микрорайоне Юбилейный модернизируют в Королеве

Капитальный ремонт котельной № 3а в микрорайоне Юбилейный продолжается в наукограде. Обновление одного из ключевых объектов теплоснабжения Королева проводится по масштабной программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Работы на объекте завершены более чем на 50% Сейчас в котельной продолжается демонтаж оставшегося котлового оборудования. Специалисты уже смонтировали и запустили два новых котла и дымовую трубу, установили современную систему химводоподготовки, обновили газовое и основное теплотехническое оборудование.

В ближайшее время начнется установка еще двух котлов. Кроме того, предстоит заменить системы газоснабжения, вентиляции и автоматики и перевести электрооборудование на более современный и надежный уровень напряжения.

Котельная № 3а работает с 1985 года и обеспечивает теплом и горячей водой 18 социальных объектов, 89 многоквартирных домов и почти 20 тысяч жителей. После капитального ремонта здесь появится мощный, современный и надежный источник теплоснабжения. Завершить все работы планируют до конца текущего года.